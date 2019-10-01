 Кабмин назначил временного руководителя Госрезерва

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №874-р от 29 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Другим своим распоряжением №873-р от 29 сентября Кабмин признал утратившим силу распоряжение №506 от 5 июля "О временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства резерва Украины на Котова П. В.".

Как сообщалось, 25 сентября Кабмин уволил руководителя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова.

В июле Кабинет министров в связи с отстранением от должности Вадима Мосийчука назначил исполняющим обязанности главы Госрезерва первого заместителя ведомства Павла Котова, помощника экс-главы фракции БПП Артура Герасимова и бывшего помощника бывшего первого вице-премьера Стапана Кубива.

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