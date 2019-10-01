 Глава налоговой службы не видит влияния закона о кассовых аппаратах на "упрощенцев"

Об этом председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил во время встречи с предпринимателями, которые у Офиса президента требовали ветировать принятые парламентом законы №1053-1 и №1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ГНС.

"Мы вообще не трогаем упрощенную систему налогообложения. Не отменяем ее, новых налогов не вводим", – заявил Верланов.

По словам главы налогового ведомства, введение программных регистраторов расчетных операций (РРО) будет касаться только отдельных налогоплательщиков на второй и четвертой группе на определенные виды деятельности, и не будет распространяться на физических лиц и ФЛП первой группы налогообложения.

Верланов также заявил, что программные РРО бесплатные, а загружать приложение можно уже сейчас на сайте Государственной налоговой службы.

"РРО будет в смартфоне. Его не надо будет покупать вообще!", – пообещал глава ГНС.

Верланов также добавил, что предусмотренный законом "кэшбек" будет применяться в случае выдачи незаконного чека и только на покупки стоимостью от 850 грн.

В то же время предприниматели требуют создать Координационный совет, который бы доработал нормы законов, которые, по их мнению, несут определенные риски для бизнеса.

Читайте также: Фискальная служба обнародовала основания для проверки физлиц-предпринимателей

Как сообщалось, принятым Верховной Радой в сентябре законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Тотальна фіксалізація. Як монобільшість Зеленського перевела ФОПи на касові апарати

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram