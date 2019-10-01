 CША ввели новые санкции против "повара Путина"

Как сообщил Минфин США, в санкционный список попали Денис Игоревич Кузьмин и Игорь Владимирович Нестеров, которых связывают с российским бизнесменом и из ближайшего круга Владимира Путина Евгением Пригожиным, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Под санкции также попали три компании, одно судно и три самолета, которые принадлежат российскому бизнесмену.

В Минфине заявили, что вводят новые ограничения в отношении активов Пригожина, в том числе яхты и нескольких частных самолетов, в связи с тем, что он пытался вмешаться в промежуточные выборы 2018 года.

Минфин США также ввел санкции в отношении еще четырех лиц, связанных с "Агентством интернет-исследований": Джейхуна Насими Оглы Асланова, Михаила Леонидовича Бурчика, Вадима Владимировича Подкопаева, Владимира Дмитриевича Венкова.

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Как заявляют в Госдепартаменте, США продолжают принимать меры в ответ на попытки России повлиять на демократические процессы в США, усиливая давление на Пригожина через его активы.

"Пусть это послужит предупреждением: любые лица, продолжающие взаимодействовать с указанными людьми, компаниями, самолетами или судами, могут также подвергнуться санкциям в будущем. Правительство США продолжит принимать меры, чтобы гарантировать, что Пригожин и подобные ему люди не обретут убежища и успокоения, пока занимаются дестабилизирующей деятельностью, которая угрожает интересам Соединенных Штатов и их союзников и партнеров", – подчеркнули в Госдепартаменте.

Ранее Евгению Пригожину были выдвинуты официальные обвинения следствием независимого прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Пригожина назвали создателем "Агентства Интернет-исследований", известной, как "ферма троллей". В 2016 году "Агентство Интернет-исследований" пыталась помочь выиграть президенту Дональду Трампу.

Команда Мюллера заявила, что Пригожин контролирует компанию Concord Management and Consulting, которая вела пропагандистскую кампанию с целью помочь Трампу. Адвокаты Concord отрицают, что компания замешана в каких-либо нарушениях.

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