 Вступил в силу запрет на расчеты мелкими монетами. ВИДЕО

С сегодняшнего дня эти монеты перестали быть платежных средством и будут изъяты из наличного обращения, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Национального банкаа Украины (НБУ).

"Решение об изъятии мелких монет из обращения – это часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривни. Благодаря оптимизации в перспективе номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов", – отмечается в сообщении.

В итоге останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот.

При этом обменять монеты мелких номиналов без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, можно будет в течении следующих трех лет.

В частности, во всех отделениях украинских банков мелкие монеты обязаны менять до 30 сентября 2020 года включительно, в Национальном банке и уполномоченных банках ("Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль") – до 30 сентября 2022 года включительно.

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В Нацбанке напомнили, что также из обращения постепенно выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Но те монеты номиналом 25 копеек, которые попадут в банки, не будут возвращаться обратно в оборот.

В итоге в обращении останутся монеты номиналами 10, 25 и 50 копеек, а среднее количество монет на однго украинца уменьшится более чем на треть.

"Такое решение является положительным для государства и позволит экономить более 90 млн гривен в год благодаря уменьшению расходов регулятора на изготовление и обработку монет мелких номиналов; заведения торговли, общественного питания, транспорт и банки смогут не тратить средства на транспортировку, хранение и обработку этих монет", – пояснили в НБУ.

Нацбанк напоминает, что для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) к суммам, кратных 10 копейкам.

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