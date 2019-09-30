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 Корпоративные отношения
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Все про:Кабмин (3426) суд (1995)

 Кабмин хочет увеличить долю выполняемых решений судов втрое

Достичь в 2023 году уровня фактического выполнения судебных решений не менее 70% по сравнению 23,5% в 2018 году - такую задачу ставит правительство в пятилетней программе свой деятельности в части работы Министерства юстиции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Задолженность по исполнительным документам, остающаяся неизысканной на конец отчетного периода, должна уменьшиться в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 20%, в 2020 году - на 15%, а дальше каждый год - не менее чем на 10%", - указано в документе, обнародованном на сайте Верховной Рады 30 сентября.

Предполагается усовершенствовать исполнительное производство путем диджитализации соответствующих процедур, обеспечить полный доступ к необходимым реестрам и базам данных, электронное взаимодействие с государственными органами и банками.

Кроме того, в планах Минюста до 2024 года - ликвидировать необоснованный мораторий на выполнение определенных категорий судебных решений.

Кабмин также намерен создать эффективную систему медиации, восстановительного правосудия, третейских судов и арбитражей, конкурентных государственным судам. По оценке правительства, это должно значительно разгрузить судебную систему в пользу инструментов, к которым у сторон договора будет доверие.

Для уменьшения вреда от мошенничества с юридически значимыми данными министерство "проведет аудит государственных реестров и обеспечит интероперабельность и высокий уровень безопасности данных".

"Мы также внедрим надежную систему государственной регистрации, которая будет гарантировать незыблемость прав на недвижимость и бизнес", - подчеркивается в программе.

Для достижения заявленной цели правительство планирует обеспечить граждан и бизнес доступными нотариальными услугами с помощью электронной системы нотариата и внедрить проведение отдельных регистрационных действий без вмешательства человека, что предусматривает нулевые коррупционные риски и мгновенный сервис.

В документе указывается, что в 2018 году против Украины было инициировано восемь дел по искам иностранных инвесторов, и заявлена цель сократить их количество.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151265
 
 
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Вы что решили поставить это все на поток. Стахановский метод был при Сталине --- без суда и следствия. А следствие в Украине хромает на две ноги .... главное дело отправить в архив. а человека в зону. Прав не прав ---- все равно.
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