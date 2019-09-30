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 Кабмин предложил выделить еще 1 миллиард дотаций госшахтам

Кабинет министров Украины предложил внести изменения в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым дополнительное финансирование в размере 1 млрд грн будет направлено на погашение задолженности перед шахтерами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В министерстве энергетики и охраны окружающей среды заявляют о понимании необходимости повышения эффективности работы государственных угольных предприятий путем внедрения мер по модернизации и реструктуризации отрасли.

Министерство отрапортовало, в частности, о запуске 27 сентября в эксплуатацию новой лавы на шахте "Капитальная" (ГП "Мирноградуголь") плановой мощностью 1,5 тыс. тонн в сутки, что должно вывести предприятие на рентабельный уровень работы.

Как сообщалось, государственные угледобывающие предприятия и шахты, находящиеся в управлении минэкоэнергии, по итогам 2018 года показали суммарный чистый убыток в размере 2,69 млрд грн, что на 16,5% ниже показателя 2017 года (3,222 млрд грн).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151264
 
 
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