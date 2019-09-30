 Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за поста главы КГГА

Об этом говорится в сообщении столичного Окружного административного суда (ОАСК), передает БизнесЦензор.

"В частности, Виталий Кличко подал иск к Кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку и просит суд признать противоправными действия Кабмина относительно внесения президенту Украины представления от 4 сентября об увольнении истца с должности председателя Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства. Также в данном иске он просит отменить предложение премьера датированное 4 сентября о его увольнении с должности главы КГГА", – сказано в сообщении суда.

В другом административном иске, поступившем в ОАСК истцом указан председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, ответчиком – руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, третьи лица – Офис президента и Кабинет министров.

Истец просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия пуководителя ОПУ Андрея Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении президенту представления об освобождении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по данным административным искам.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.

В свою очередь Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Кличко подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

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