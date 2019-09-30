 МВД закупит 13 самолетов Ан-178, – Аваков

Об этом сообщил глава ведомства Арсен Аваков в Twitter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Планируем закупку 13 Ан-178, одного Ан-32П и легких однодвигательных для санавиации. Наша философия - доступная авиация для любого региона", - сообщил Аваков.

Министр также отметил технические характеристики украинского пожарного самолета, разработанного на базе Ан-32 - "Ан-32П".

"Это Ан-32П! До 8 тонн воды, экипаж 4 спасателя + 30 десантников. Высота полета - 8300м. Может работать на высокогорных аэродромах и в жару. Таких в ГСЧС (Государственной службе чрезвычайных ситуаций) четыре", - уточнил Аваков.

Ан-32П - украинский пожарный самолет разработан на базе Ан-32. Самолет оснащен четырьмя внешними съемными баками объемом по 2 тыс. л каждый. Сброс огнегасящей жидкости может осуществляться со всех баков одновременно или поочередно с заданным интервалом. В структуре ГСЧС Украины действует специальный авиационный отряд, который эксплуатирует самолеты Ан-32П.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на госпредприятии "Антонов", входящем в состав госконцерна "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram