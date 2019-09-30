 Инвестиции в индустрию сжиженного газа в 2019 году достигли исторического рекорда, – МЭА

Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА/IEA) Фатих Бирол на отраслевой конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"В этом году суммарная стоимость FID (final investment decisions, англ., окончательные инвестиционные решения) впервые [в истории] превысила сумму $50 млрд", - рассказал Бирол на конференции производителей и потребителей сжиженного природного газа в Токио.

Движущей силой небывалого роста инвестиций является растущий спрос на топливо в Азии. При этом Китай может опередить Японию в качестве крупнейшего в мире импортера СПГ.

"Наибольший рост идет из Китая. В ближайшие пять лет около трети мирового спроса на СПГ будет приходиться на Китай", - сказал Бирол.

Он добавил, что через пять лет эта страна станет крупнейшим импортером сжиженного газа.

Что касается роста инвестиций, то здесь нет никаких сюрпризов. Большая их часть пришлась на Соединенные Штаты и Канаду.

В отчете за декабрь 2018 года Управление энергетической информации (EIA) говорило, что экспортный потенциал США в области СПГ может удвоиться к концу текущего года и составить 8,9 млрд кубических футов в сутки (252 млн кубометров в сутки). Это сделает США третьим по величине экспортером сжиженного природного газа после Катара и Австралии. К 2030 году экспорт СПГ из США, по оценкам EIA, достигнет 17 млрд кубических футов в сутки (481 млн кубометров в сутки), по сравнению с примерно 3 млрд кубических футов (85 млн кубометров в сутки) в начале 2019 года.

В Канаде в настоящее время разрабатывается только один крупный проект в области СПГ, однако его конечная мощность может составить 28 млн тонн топлива в год. Проект общей стоимостью $31 млрд возглавляет Shell. В нем также участвуют Petronas, PetroChina, Mitsubishi и Kogas.

Между тем Катар наращивает усилия, чтобы сохранить за собой первое место в мировом рейтинге экспортеров СПГ. Арабское государство отменило мораторий на новое бурение на Северном месторождении - крупнейшем в мире морском газовом месторождении, которое Катар делит с Ираном - с целью увеличения экспортных мощностей на 43% - до 11 млн тонн в год.

Согласно прогнозам IHS Markit, мировой спрос на СПГ к 2030 году составит 550 млн тонн.

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