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 Сбережения украинцев сократились почти на 23 миллиарда, – Госстат

Доходы населения во втором квартале 2019 года составили 895,2 млрд грн, расходы – 918,1 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 22,9 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в апреле-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года номинальные доходы населения возросли на 14,6%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во втором квартале 2019 года увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за второй квартал текущего года составил 16 083 грн, что на 2395 грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Расходы населения во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились на 18,8%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151250
 
 
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