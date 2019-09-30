[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.03 26.18
 Транспорт
  6  0
Все про:авиация (1092) Кабмин (3426) лоукост (191)

 В Украине планируют увеличить долю рейсов лоукостеров до 60% за пять лет

Правительство планирует в течение пяти лет увеличить объем пассажирских авиаперевозок до 32 млн в год (на 60%) и грузовых авиаперевозок до 112 тыс. тонн (на 20%) в год, а покрытие маршрутов лоукостерами до 63%.

Об этом идет речь в программе деятельности правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Согласно планам правительства, стимулировать авиационную отрасль должно развитие сети аэропортов Украины, что потребует инвестиций, в том числе и совместных с бизнесом через механизм концессии.

Также за пятилетний срок в Кабмине планируют увеличить долю авиационных маршрутов лоукост-перевозчиков в общем количества авиарейсов с 38% до 63%.

Кроме того, правительство намерено привести систему госрегулирования в авиации в соответствие с международными стандартами, а именно: реализовать Госпрограмму по безопасности полетов, открыть представительство в ICAO и обеспечить членство Украины в EASA.

В Кабмине отметили, что в результате количество сертифицированных по нормам ЕС украинских авиакомпаний вырастет с 25% до 75% и поспособствует развитию конкуренции.

В первом полугодии 2019 года по количеству перевезенных пассажиров Украина поднялась на второе место среди стран Восточной Европы. В исследовании, которое включает 10 стран, Украина впервые обогнала Румынию, но существенно отстала от Польши.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151245
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей законопроект Зеленский Кабмин ПАСЕ Россия США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх