 В Украине планируют увеличить долю рейсов лоукостеров до 60% за пять лет

Об этом идет речь в программе деятельности правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Согласно планам правительства, стимулировать авиационную отрасль должно развитие сети аэропортов Украины, что потребует инвестиций, в том числе и совместных с бизнесом через механизм концессии.

Также за пятилетний срок в Кабмине планируют увеличить долю авиационных маршрутов лоукост-перевозчиков в общем количества авиарейсов с 38% до 63%.

Кроме того, правительство намерено привести систему госрегулирования в авиации в соответствие с международными стандартами, а именно: реализовать Госпрограмму по безопасности полетов, открыть представительство в ICAO и обеспечить членство Украины в EASA.

В Кабмине отметили, что в результате количество сертифицированных по нормам ЕС украинских авиакомпаний вырастет с 25% до 75% и поспособствует развитию конкуренции.

В первом полугодии 2019 года по количеству перевезенных пассажиров Украина поднялась на второе место среди стран Восточной Европы. В исследовании, которое включает 10 стран, Украина впервые обогнала Румынию, но существенно отстала от Польши.

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