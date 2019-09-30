 Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

Об этом говорится в указе президента №724/2019, передает БизнесЦензор.

"Уволить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины," – говорится в тексте указа.

Как сообщалось, 27 сентября Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал БизнесЦензор, Зеленский назначил члена своей команды бывшего министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов в июне 2018 года после конфликта главы Минфина с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Данилюк возглавлял Минфин с апреля 2016 года, до этого с сентября 2015 года он работал на должности заместителя главы Администрации президента, с июля 2014 года был представителем президента в Кабмине.

С сентября 2010 года Александр Данилюк возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при президенте Викторе Януковиче. Ранее работал в компании "McKinsey&Company".

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