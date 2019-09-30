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 Украина расширит перечень безвизовых стран на 14 государств, – Кабмин

Кабинет министров в следующие пять лет планирует расширить перечень безвизовых стран еще 14 государствами.

Об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданном в Верховную Раду, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта – залог открытия мира для украинцев, повышение уважения к нашему гражданина, обеспечения его прав", – указано в программе.

За следующие пять лет этот перечень будет расширен за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

Также в 2020 году будут увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, существующий упрощенный режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151213
 
 
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