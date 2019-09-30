 Кабмин предложил передать регулирование коммунальных услуг местным властям

Об этом говорится в программе действий Кабинета министров на пять лет, обнародованной на парламентском сайте 30 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами мы предлагаем передать права регулирования деятельности поставщиков коммунальных услуг на местный уровень с сохранением на национальном уровне функций контроля или таких, которые не могут быть эффективно осуществлены в пределах одной общины", - отмечается в документе.

Согласно ему, правительство намерено создать условия для развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ввести долгосрочное планирование эффективных систем централизованного теплоснабжения городов путем разработки схем теплоснабжения.

Кроме того, Кабмин хочет решить проблему отсутствия централизованного водоснабжения и водоотвода во всех населенных пунктах.

Правительство также планирует разработать и внедрить долгосрочную стратегию по термомодернизации жилых зданий.

"Создадим единую систему мониторинга потребления энергии зданий и сооружений органов государственной и местной власти путем запуска базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий. В совокупности это приведет к повышению эффективности экономики и укрепления энергетической независимости страны", - отмечается в плане действий Кабмина.

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