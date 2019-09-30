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 Кабмин заложил в план действий повышение кредитного рейтинга Украины до категории "А"

Кабинет министров рассчитывает на повышение суверенного рейтинга Украины с нынешнего "В" до "В+" в 2020 году, а в 2024-м – до уровня "А-".

Об этом свидетельствует программа его деятельности, обнародованная на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обеспечим публичность и прозрачность, регулярное обновление и распространение отчетов и актуальных важных изменений и событий в экономике Украины, проведение активной работы с инвесторами и международными рейтинговыми агентствами, организацию информационных выездных презентаций для иностранных инвесторов (роад-шоу), что обеспечит вместе с продолжением имплементации реформ в Украине повышение суверенного рейтинга Украины до, как минимум, "В+" в 2020 году и до "А-" - в 2024 году, снижение категории риска Украины по классификации ОЭСР", - указано в программе.

Помимо этого, правительство намерено развивать внутренний рынок государственных ценных бумаг путем развития института первичных дилеров и внедрения маркет-мейкерства, увеличения доли внутренних госзаймов, постепенного перехода к выпуску ОВГЗ только в гривне, проведения аукционов по размещению облигаций на международной торговой платформе и включения ОВГЗ в индекс JP Morgan EMBI.

Эти и другие шаги должны обеспечить замещение дорогих займов более дешевыми, что удешевит, в свою очередь, обслуживание долга, указывается в программе.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в конце 28 сентября 2019 года повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B".

Ранее Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151198
 
 
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