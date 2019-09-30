 Доля проблемных кредитов впервые за последние годы опустилась ниже 50%, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Среди основных факторов улучшения кредитных портфелей банков в НБУ указывают рост нового розничного кредитования (на около 30% год к году), что улучшило качество розничного портфеля: за 8 месяцев 2019 года доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 6,55 п.п. до 39,5%.

Также на уменьшение доли NPL повлияли значительные реструктуризации кредитного портфеля госбанками на сумму более 30 млрд грн за счет механизма добровольной финансовой реструктуризации. Это позволило госбанкам (без учета "Приватбанка") с начала года снизить уровень NPL с 55% до 49%.

"Заметим, что качество общего кредитного портфеля повысилось почти во всех группах банков. Наиболее ощутимо – у частных и иностранных финучреждений (без банков с российским капиталом), до 20,2%. Крупнейшие пять иностранных банков имеют долю неработающих кредитов лишь 13%", – отмечается в сообщении НБУ.

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