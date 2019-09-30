 НАПК обнаружило в декларации Данилюка нарушений на 1,6 миллиона

Как сообщает пресс-службу НАПК, обоснованные выводы о выявленных признаках уголовног преступления будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро, передает БизнесЦензор.

"Александр Данилюк, подавая декларации 2015 года (исправленную) и 2016 года (исправленную), указал недостоверные сведения о жилом доме и земельном участке, принадлежащих ему и члену семьи (супруге) на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной) составляет более 1,6 млн грн в каждой", – сказано в сообщении.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа до до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Как сообщалось, на минувшей неделе стало известно, что Александр Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил члена своей команды бывшего министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в июне.

Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов в июне 2018 года после конфликта главы Минфина с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Данилюк возглавлял Минфин с апреля 2016 года, до этого с сентября 2015 года он работал на должности заместителя главы Администрации президента, с июля 2014 года был представителем президента в Кабмине.

С сентября 2010 года Александр Данилюк возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при президенте Викторе Януковиче. Ранее работал в компании "McKinsey&Company".

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