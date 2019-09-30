[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.03 26.18
 Корпоративные отношения
  256  0
Все про:Кабмин (3426) видеонаблюдение (13)

 Кабмин хочет внедрить комплексные системы видеонаблюдения

Кабинет министров Украины с целью обеспечения надлежащего уровня внутренней безопасности граждан намерен внедрить комплексные интеллектуальные системы видеонаблюдения и создать сеть подразделений полиции по типу "полицейская станция".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы внедрим комплексные интеллектуальные системы видеонаблюдения с мощной аналитической составляющей, создадим сеть подразделений полиции по типу "полицейская станция", создадим систему эффективного противодействия преступлениям в киберпространстве, снизим риски создания и деятельности организованных преступных группировок, реализуем принцип "Community Policing" путем распространения проекта "Полицейский офицер громады", реализуем современные принципы полицейской деятельности, управляемые аналитикой (Intelligence-Led Policing)", - говорится в программе деятельности правительства.

В Кабмине рассчитывают что эти нововведения приведут к уменьшению уровня уличной и организованной преступности, снизят риски для граждан, бизнеса, туристов и инвесторов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151187
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей законопроект Зеленский Кабмин ПАСЕ Россия США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх