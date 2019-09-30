 Кабмин хочет внедрить комплексные системы видеонаблюдения

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы внедрим комплексные интеллектуальные системы видеонаблюдения с мощной аналитической составляющей, создадим сеть подразделений полиции по типу "полицейская станция", создадим систему эффективного противодействия преступлениям в киберпространстве, снизим риски создания и деятельности организованных преступных группировок, реализуем принцип "Community Policing" путем распространения проекта "Полицейский офицер громады", реализуем современные принципы полицейской деятельности, управляемые аналитикой (Intelligence-Led Policing)", - говорится в программе деятельности правительства.

В Кабмине рассчитывают что эти нововведения приведут к уменьшению уровня уличной и организованной преступности, снизят риски для граждан, бизнеса, туристов и инвесторов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram