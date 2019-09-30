[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.03 26.18
 Транспорт
  180  0
Все про:Мариуполь (1) такси (170) Uklon (10)

 Uklon начал работать в Мариуполе

Сервис такси Uklon начал работать в Мариуполе.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Uklon делает новую отметку на карте Украины! Встречай нас в Мариуполе, заказывай авто онлайн и пользуйся всеми преимуществами сервиса", - сказано в сообщении.

Стоимость проезда начинается от 20 грн.

Uklon работает в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Запорожье, Сумах, Полтаве, Чернигове, Белой Церкви, Николаеве и Кривом Роге. Главный офис компании находится в Киеве, региональные представительства компании работают в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье, Полтаве, Николаеве и Кривом Роге.

Первый заказ в приложении Uklon сделали 25 марта 2010 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151183
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей законопроект Зеленский Кабмин ПАСЕ Россия США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх