 Власти России выделят собственнику "Проминвестбанка" $3 миллиарда из госбюджета

Об этом говорится в распоряжении российского правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Процентная ставка по депозиту – ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 0,5 процентного пункта.

Как отмечает агентство, в распоряжении не сказано, на какие цели будет использован депозит. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил ранее, что Минфин разместит часть свободных бюджетных остатков в ВЭБе для финансирования строительства крупного газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.

В конце августа наблюдательный совет ВЭБа во главе с премьером Дмитрием Медведевым одобрил участие госкорпорации в финансировании строительства комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Усть-Луге, который строят "Газпром" и компания "Русгаздобыча".

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"Газпром" сообщал ранее, что объем закупок оборудования, строительных и инжиниринговых услуг для строительства комплекса в Усть-Луге в Ленобласти составит как минимум 900 миллиардов рублей.

Силуанов в июне называл строительство комплекса в Усть-Луге хорошим проектом, на который "не жалко тратить" средства Фонда национального благосостояния.

Напомним, российский ВЭБ стал владельцем украинского "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.

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