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 Дефицит госбюджета сократится до 1,5% в 2024 году, – программа правительства

Украина намерена снизить бюджетный дефицит до 1,5% в 2024 году и поддерживать ежегодный первичный профицит.

Об этом говорится в тексте программы деятельности правительства (проекта постановления ВР №2186), обнародованном на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно тексту программы, планируется также повысить рейтинг Украины в международном рейтинге бюджетной прозрачности Open Budget Index до 25 места по итогам оценки 2024 года.

"Мы будем осуществлять постоянный мониторинг за исполнением бюджета и реагировать на вызовы, ежегодно проводить обзоры расходов не менее 20% всех расходов на повышение эффективности расходования бюджетных средств и постоянно осуществлять верификацию государственных выплат населению", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Украина в 2017 году заняла 39 место из 115 в Open Budget Index. Этот рейтинг составляется раз в два года, включает оценку 109 индикаторов и охватывает работу парламента, Министерства финансов, Счетной палаты и казначейства в течение бюджетного процесса.

Как сообщалось, Кабмин 15 сентября внес в Верховную Раду проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151176
 
 
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