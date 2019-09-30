 Кабмин планирует отремонтировать половину основных дорог

Такие планы содержатся в программе деятельности правительства (проект постановления ВР №2186), обнародованной на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно тексту программы, будет внедрена система контроля качества строительства автомобильных дорог и их безопасности на основе европейских практик.

Для защиты дорог от разрушения правительство намерено обеспечить габаритно-весовой контроль, в частности, с помощью автоматических систем WIM (Weigh-in-Motion) "взвешивания в движении" (не менее 150).

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в рамках децентрализации дорог 123,11 тыс. км дорог местного значения были переданы в ответственности местной власти.

Подведомственными "Укравтодору" остались около 47 тыс. км дорог международного и национального значения.

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