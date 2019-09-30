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 Кабмин спрогнозировал рост стоимости аренды земли в 2,5 раза

После запуска рынка земли стоимости аренды 1 га вырастет с 1,7 тыс. грн в 2018 году до 4 тыс. грн – в 2024 году.

Об этом говорится в обнародованной на сайте Верховной Рады программе деятельности правительства (№2186), передает БизнесЦензор.

"Мы отменим мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения. Как результат, эффективность и продуктивность использования сельскохозяйственных земель будет расти до 6% в год за счет повышения уровня экономической конкуренции. Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года, что, в частности, приведет к увеличению стоимости аренды за 1 га в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024 году", – сказано в документе.

Программа правительства также предусматривает проведение дерегуляции по вопросам землеустройства, выравнивание налог на землю, внедрение предохранителей против земельного рейдерства и создание современной инфраструктуры пространственных данных.

"100% сведений о земельных участках будут внесены в Государственный земельный кадастр в конца 2020 года. Это сделает земельный рынок эффективным и прозрачным для граждан и бизнеса", – отмечается в программе.

Кабмин также намерен предоставлять финансовую поддержку фермерам на покупку до 500 га земли сельскохозяйственного назначения и развитие своего бизнеса.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в воскресение, 29 сентября, утвердил Программу деятельности правительства.

Проект постановления о программе деятельности Кабинета министров зарегистрирован в Верховной Раде 29 сентября под №2186.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, программа деятельности правительства будет предусматривать набор критериев эффективности работы отдельных министерств, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.

Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский дал новому правительству год, чтобы показать конкретный результат.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151172
 
 
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