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 Kernel Веревского готовит размещение евробондов на $300 миллионов, – СМИ

Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговая компания украинской агропромышленной группы "Кернел", планирует разместить еврооблигации на $300-350 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, компания планирует 1 октября провести телефонную конференцию с инвесторами, а 2 октября – встречи в Лондоне и Нью-Йорке.

Организаторами сделки назначены JP Morgan и ING.

"Кернел" планирует разместить либо евробонды со сроком обращения пять лет и колл-опционом через три года, либо 7-летние евробонды с колл-опционом через 4 года.

Как сообщалось, ранее "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, договорился с синдикатом европейских банков и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о пролонгации на год кредитной линии на $100 млн до 30 июня 2022 года, а также об увеличении лимита по измененной кредитной линии до $300 млн путем добавления дополнительного транша в размере $200 млн со сроком погашения 30 июня 2021 года.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151168
 
 
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