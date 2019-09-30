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 ДТЭК Луганская ТЭС будет остановлена с 1 октября вследствие прекращения поставок газа из-за неуплаты. ДОКУМЕНТ

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в письме системному оператору НЭК "Укрэнерго" сообщил об отключении Лугаснкой ТЭС, входящей в "ДТЭК Востокэнерго" с 1 октября из-за прекращения поставок газа, который ДТЭК отбирает у оператора газораспределительной системы "Луганскгаз" без оплаты.

Об этом говорится в письме ДТЭК на имя в.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, которое есть в распоряжении БизнесЦензор.

"27 сентября 2019 года "ДТЭК Востокэнерго" получило уведомление Старобельского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства филиала АО "Оператор газораспределяющей системы "Луганскгаз" о прекращении поставок газа на ДТЭК Луганская ТЭС с 1 октября 2019 года", - говорится в документе.

В связи с этим "ДТЭК Востокэнерго" уведомляет НЭК "Укрэнерго", которая отвечает за операционную безопсатность электроэнергетической системы о возможно прекращении производства электроэнергии Луганской ТЭС с 1 октября.

Как известно, в июне 2019 года Российская Федерация заблокировала поставки угля с ШУ "Обуховская" в Ростовской области (принадлежит ДТЭК) на Луганскую ТЭС.

В результате станция перешла с угля на сжигание природного газа, который обходится дороже. ДТЭК потребовал компенсировать убытки, связанные со сжиганием более дорого угля.

14 августа Кабмин под руководством Владимира Грйосмана принял соответствующее решение. Однако уже на следующий день это решение было отменено.

Луганская ТЭС продолжила отбирать из системы природный газ, однако не оплачивала его.

Луганская ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области. При этом мощностей передачи электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит за счет Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС).

Для того чтобы обеспечить Луганскую область электроэнергией с ОЭС, в 2016 году НЭК "Укрэнерго" провела тендер на строительство подстанции Кременская и линии электропередач протяженностью 24 км.

Из-за долгого не утверждения Кабмином выделения земли для строительства подстанции Кременская, ее завершение запланировано лишь на 30 мая 2020 года.

ДТЭК Луганская ТЭС будет остановлена с 1 октября вследствие прекращения поставок газа из-за неуплаты 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151167
 
 
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Ммммм....как пафосно. А нельзя организовать ...ТРАНЗИТ!!!??? через Луганскую ТЭС? Скажем маршрут Мироновская ТЭЦ - Северодонецкая ТЭЦ - Луганская ТЭС. Ну скажем временная ветка?
Ну как бы фактор времени.....
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