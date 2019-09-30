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 Кабмин введет контроль за работами местных властей по благоустройству

Кабинет министров ввести государственный контроль качества благоустройства и обеспечить ответственность органов местного самоуправления за нарушения в этой сфере.

Об этом говорится в обнародованной на сайте Верховной Рады программе деятельности правительства (№2186), передает БизнесЦензор.

"Для сохранения существующего уровня озеленения территорий населенных пунктов, ежегодного увеличения на 5% территории зеленого хозяйства, охваченных уходом коммунальными службами, и увеличения до 100% улиц и дорог населенных пунктов, оборудованных внешним освещением с применением энергоэффективных технологий, введем контроль качества на государственном уровне и обеспечим ответственность органов местного самоуправления за нарушение требований в сфере благоустройства", – сказано в документе.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в воскресение, 29 сентября, утвердил Программу деятельности правительства.

Проект постановления о программе деятельности Кабинета министров зарегистрирован в Верховной Раде 29 сентября под №2186.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, программа деятельности правительства будет предусматривать набор критериев эффективности работы отдельных министерств, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.

Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский дал новому правительству год, чтобы показать конкретный результат.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151165
 
 
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