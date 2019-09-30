 ДТЭК Ахметова заблокировал часть мощностей для импорта электроэнергии из Словакии, – СМИ

Об этом сообщают Наші гроші со ccылкой на данные Минэнерго и ГП "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

При этом стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСП) на территории Бурштынского энергоострова в сентябре была значительно выше цен на территории остальной Украины.

Так, в отдельные дни, например 15 сентября, стоимость электроэнергии на энергоострове была больше чем в полтора раза дороже остальных Украине – 1,84 грн против 1,12 грн за МВт-ч.

Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, принадлежащей группе ДТЭК Рината Ахметова, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

Основным местным производителем электроэнергии для энергоострова является ДТЭК (95%), несколько процентов производит Калушская ТЭЦ. Кроме собственной выработки также возможна поставка импортной электроэнергии с территории Европы.

Как указывает издание, импорт электроэнергии мог бы сбить цены на РСП для Бурштынского острова. Однако этого не происходит. Основным импортером также группа ДТЭК, которая контролирует около 70% всего импорта по направлению Словакии, остальные прав на импорт распределены между восемью другими фирмами.

При этом ДТЭК после запуска новой модели оптового рынка электроэнергии в июле 2019 года регулярно не использовал свою квоту на импорт. Так, в июле группа Ахметова использовала квоту на 49%, в августе на – 32%, в сентябре – на 25%. Остальные фирмы, импортирующих до трети электроэнергии, используют свои квоты на 90-100%.

При этом объем недопоставленной именно ДТЭК электроэнергии из Европы сопоставим с объемами торговли на РСП для Бурштынского острова. Например, в сентябре ДТЭК поставил из Словакии лишь 28 тыс. из возможных 113 тыс. МВт-ч, то есть недопоставлено около 85 тыс. В то же время ежесуточный объем торговли на РСП для острова составлял от 6 тыс. до 10 тыс. МВт-ч. Поэтому реализация существенного объема электроэнергии ДТЭК могла бы снизить цену.

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Напомним, электроэнергия на рынке "на сутки вперед" предназначена для небытовых потребителей. Население получает электроэнергию значительно дешевле по фиксированному тарифу. Однако стоимость электроэнергии для небытовых потребителей закладывается в тарифы водоканалов, местных транспортников, с учетом цены РСП оплачивают электроэнергию все офисы, магазины, больницы и другие учреждения.

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что 27 сентября обратился с этой проблемой к НКРЭКУ, однако энергетический регулятор не отреагировал, так же как не реагирует Антимонопольный комитет на злоупотребления рыночной властью со стороны монополиста.

"Отдельно обратил внимание регулятора НКРЭКУ на ситуацию в Бурштынском острове, но никакой реакции от регулятора нет. Как никакой реакции не видим и от другого регулятора – антимонопольного, у которого зрение не особо улучшилось за последние месяцы", – заявил Герус.

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