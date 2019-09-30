[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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Все про:Ахметов (859) импорт (939) Тарифы на электроэнергию (679) ДТЭК (586) электроэнергия (516)

 ДТЭК Ахметова заблокировал часть мощностей для импорта электроэнергии из Словакии, – СМИ

Группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 70% возможного объема импорта электроэнергии из Словакии, однако не использует эти мощности в полной мере.

Об этом сообщают Наші гроші со ccылкой на данные Минэнерго и ГП "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

При этом стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСП) на территории Бурштынского энергоострова в сентябре была значительно выше цен на территории остальной Украины.

Так, в отдельные дни, например 15 сентября, стоимость электроэнергии на энергоострове была больше чем в полтора раза дороже остальных Украине – 1,84 грн против 1,12 грн за МВт-ч.

Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, принадлежащей группе ДТЭК Рината Ахметова, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

Основным местным производителем электроэнергии для энергоострова является ДТЭК (95%), несколько процентов производит Калушская ТЭЦ. Кроме собственной выработки также возможна поставка импортной электроэнергии с территории Европы.

Как указывает издание, импорт электроэнергии мог бы сбить цены на РСП для Бурштынского острова. Однако этого не происходит. Основным импортером также группа ДТЭК, которая контролирует около 70% всего импорта по направлению Словакии, остальные прав на импорт распределены между восемью другими фирмами.

При этом ДТЭК после запуска новой модели оптового рынка электроэнергии в июле 2019 года регулярно не использовал свою квоту на импорт. Так, в июле группа Ахметова использовала квоту на 49%, в августе на – 32%, в сентябре – на 25%. Остальные фирмы, импортирующих до трети электроэнергии, используют свои квоты на 90-100%.

При этом объем недопоставленной именно ДТЭК электроэнергии из Европы сопоставим с объемами торговли на РСП для Бурштынского острова. Например, в сентябре ДТЭК поставил из Словакии лишь 28 тыс. из возможных 113 тыс. МВт-ч, то есть недопоставлено около 85 тыс. В то же время ежесуточный объем торговли на РСП для острова составлял от 6 тыс. до 10 тыс. МВт-ч. Поэтому реализация существенного объема электроэнергии ДТЭК могла бы снизить цену.

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Напомним, электроэнергия на рынке "на сутки вперед" предназначена для небытовых потребителей. Население получает электроэнергию значительно дешевле по фиксированному тарифу. Однако стоимость электроэнергии для небытовых потребителей закладывается в тарифы водоканалов, местных транспортников, с учетом цены РСП оплачивают электроэнергию все офисы, магазины, больницы и другие учреждения.

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что 27 сентября обратился с этой проблемой к НКРЭКУ, однако энергетический регулятор не отреагировал, так же как не реагирует Антимонопольный комитет на злоупотребления рыночной властью со стороны монополиста.

"Отдельно обратил внимание регулятора НКРЭКУ на ситуацию в Бурштынском острове, но никакой реакции от регулятора нет. Как никакой реакции не видим и от другого регулятора – антимонопольного, у которого зрение не особо улучшилось за последние месяцы", – заявил Герус.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151159
 
 
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 Топ комментарии
 
читайте,пете-расты и анализируйте.рыжий гудок имеет с нас 95% рынка энергии,а у вас в голове все так-же зеленые червяки...
Ьеня,пора национализировать наперсточную империю,с долей малой ессно...

а рыжий должен уйти в фатерлянд-в гордый Бамбас.
(три гудка)
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Зачем нам антимонопльный комитет? Зачем нам все эти прокуратуры, эти депутаты, министры инфраструктуры и все эти бумагожуи в целом? Не можете открыть дело? Можете, только вы у него на подсосе, и каждый предыдущий и каждый следующий уже на подсосе у рыжего. Правильно сказал Трамп: "эта страна глубоко коррумпирована, ничего с ней не сделаешь, она того не стоит"
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Какой чудесеый закон о рынке в условиях монополии успел подарит нам сивочолый "альтруист"
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читайте,пете-расты и анализируйте.рыжий гудок имеет с нас 95% рынка энергии,а у вас в голове все так-же зеленые червяки...
Ьеня,пора национализировать наперсточную империю,с долей малой ессно...

а рыжий должен уйти в фатерлянд-в гордый Бамбас.
(три гудка)
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Жил на свете мудила. Убивал,грабил и воровал. Но никто его не трогал. Потому,что он наворовал много денег и покупал тех,кто его об этом просил. Так он прожил двадцать лет. И сейчас живет. Потому шо его просят,шобы он их купил.
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Зачем нам антимонопльный комитет? Зачем нам все эти прокуратуры, эти депутаты, министры инфраструктуры и все эти бумагожуи в целом? Не можете открыть дело? Можете, только вы у него на подсосе, и каждый предыдущий и каждый следующий уже на подсосе у рыжего. Правильно сказал Трамп: "эта страна глубоко коррумпирована, ничего с ней не сделаешь, она того не стоит"
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Какой чудесеый закон о рынке в условиях монополии успел подарит нам сивочолый "альтруист"
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Зеленский поки не збирається демонополізовувати ДТЕК..

споживачі будуть платити
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Юлька ему один рог отбила бы сразу. Увы,..бы
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Клятий Свинобарига!!! Як же він вже остогид. Краде і краде. Краде і краде.
Вже пів року не дає боротися з Ахмєтовим "Найвеличнішому лідеру сьогодення". І це при тому що у нього "100% свій прокурор".
Це просто зухвале паплюження цінностей Зелееторату!!!
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Потроху П'ять років клятий Зеленський не давав перемогти Ахметхана, навіть зі своїм 95-м кварталом під тиском заставив Потрошенка Мальдівського прийняти закон, що лише Ахметхан може красти з бюджету впарючи сонячну електроенергію. От волоцюга цей Зеленський не давав Потроху п'ять років нічого зробити ні з Ахметова, ні з Мертвечука, ні Аліком Наріком.
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Нічого. Зараз чесний і найвеличніший лідер швидко посадить Свинобаригу, Ахметова, Мертвечука, Ефремова, Портнова й всю риговську шоблу. Прийде весна буде саджати!!
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Ахметов украл в Украине металургические комбинаты ,обленерго , шахты и т. д. ,построенные при СССР .Что построил Ахметов для Украины?кроме своей футбольной игрушки Шахтёр ?
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Пока будет Ахметов на Украине пользоваться народным добром(заводами, Гоками, энергетической отраслью и многим другим, что было просто отобрано у Украины и где весь заработок каждый месяц выводится на офшоры, а налоги платятся х..й целых, ноль десятых в бюджет и ещё этот татарин и развязал по началу сепарские настроения на Донбассе, так как боялся что у него отберут всё, а потом с Пэдро всё порешал и лучше ещё чем с Витей и только приумножил своё состояние за годы войны на Донбассе, так вот можно ещё очень много рассказывать об этом гнилье, но скажу вам пора уже у него всё забирать, а его где то закапывать по тихому, потому что не будет ни экономики в стране не развития, пока эта гнида будет всем мешать и мало того, она не даёт людям даже нормально жить в этой стране, только некоторые единицы из его топ менеджеров живут хорошо, хотя тоже такие же твари как и он сам................................
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