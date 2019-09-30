[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.03 26.18
 Власть
  227  0
Все про:ВР (870) Кабмин (3426) парламент (735) Гончарук_Алексей (62)

 Кабмин представит план деятельности в Раде до конца недели, – Гончарук

Кабинет министров планирует представить в Верховной Раде план деятельности правительства на текущей неделе.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте, очень надеемся, что коллеги-депутаты нас с этой программой поддержат", – сказал глава правительства.

По словам премьера, в основу документа положен человекоцентрический подход.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в воскресение, 29 сентября, утвердил Программу деятельности правительства.

Проект постановления о программе деятельности Кабинета министров зарегистрирован в Верховной Раде 29 сентября под №2186.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, программа деятельности правительства будет предусматривать набор критериев эффективности работы отдельных министерств, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.

Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский дал новому правительству год, чтобы показать конкретный результат.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151154
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей законопроект Зеленский Кабмин ПАСЕ Россия США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх