 Беларусь снизит экспортные пошлины на нефтепродукты с 1 октября

Согласно постановлению правительства страны, ставка экспортной пошлины на нефть снижается с $90,7 до $87,2 за тонну, на прямогонный бензин – с $49,8 до $47,9, на товарные бензины – с $27,2 до $26,1 за тонну, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $26,1 за тонну (была $27,2).

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Напомним, 1 сентября Беларусь снизила экспортные пошлины на 3,6%. До этого пошлины понижались на 6,2% 1 августа и на 9,1% 1 июля.

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