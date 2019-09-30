[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.03 26.18
 Энергетика
  191  0
Все про:Беларусь (528) бензин (370) нефть (2480) пошлина (419) нефтепродукты (158)

 Беларусь снизит экспортные пошлины на нефтепродукты с 1 октября

Беларусь с 1 октября на 3,8% снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению правительства страны, ставка экспортной пошлины на нефть снижается с $90,7 до $87,2 за тонну, на прямогонный бензин – с $49,8 до $47,9, на товарные бензины – с $27,2 до $26,1 за тонну, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $26,1 за тонну (была $27,2).

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Напомним, 1 сентября Беларусь снизила экспортные пошлины на 3,6%. До этого пошлины понижались на 6,2% 1 августа и на 9,1% 1 июля.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151153
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей законопроект Зеленский Кабмин ПАСЕ Россия США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх