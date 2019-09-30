 Кабмин подготовил меры в переговорах о разрешениях на перевозки с Польшей, – Гончарук

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы неоднократно поднимали этот вопрос с поляками. На этой неделе планирую говорить по телефону с их премьер-министром, наш министр инфраструктуры постоянно на контакте с их министром транспорта. Более недели тому назад мы также начали работу на уровне ассоциаций перевозчиков между украинскими и польскими перевозчиками", – сообщил премьер.

По мнению Гончарука, сложившаяся ситуация выгодна для польского бизнеса, в то же время он считает необходимым разрешить ее в ближайшее время.

"У нас есть контрмеры, которые мы уже подготовили. Очень надеюсь, что наши коллеги-поляки услышат наши аргументы и эта проблема будет решена", – подчеркнул глава правительства.

По словам премьер-министра, на конец сентября польских разрешений на автоперевозки осталось очень мало: по подсчетам Кабмина, их может хватить приблизительно на две недели работы.

Читайте также: Перевозки грузов с начала года выросли на 8,5%, – Госстат

Как сообщалось, ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association, ЕВА) заявили, что по состоянию на начало августа украинские предприниматели почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши.

Как указывали в ЕВА, из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram