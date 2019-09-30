 МАУ прекратит полеты в Казахстан

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании, передает БизнесЦензор.

"Решение прекратить полеты принято в связи с отрицательной рентабельностью рейса, вызванной необходимостью облетать территорию Российской Федерации. Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев - Алматы – с 5 ч. 20 мин. до 6 ч. 35 мин. – и, соответственно, дополнительным расходам", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что в декабре года 2018 МАУ прекратила выполнять собственные рейсы в Нур-Султана (ранее Астана), а накопленные за 2016-2018 годы убытки на маршруте составили $7,28 млн.

"Решение это вынужденное и логичное. Оно связано с трудностями в реализации хабовой модели, которые были неоднократно озвучены ранее. Потери более $7 млн ​​не позволяют нам в дальнейшем выполнять убыточный рейс", – отметил президент МАУ Евгений Дыхне.

При этом авиаперевозчик сохраняет код-шеринговое соглашение с авиакомпанией Air Astana на маршрутах в Нур-Султан (ранее – Астана) и Алматы.

По данным компании, в период с 2013 по 2019 годы МАУ выполнила 2120 рейсов по маршруту Киев - Алматы - Киев.

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Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закончила 2018 год с чистым убытком 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

В последнее время компания требует у правительства льгот для поддержки своей деятельности.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

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