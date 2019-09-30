 Гончарук надеется договориться о новой программе с МВФ в октябре

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на брифинге.

"Формально сейчас до сих пор действует та программа, которая была открыта в прошлом году... Реально проходят переговоры для того, чтобы начать новую трехлетнюю программу. Мы рассчитываем, что эта программа будет начата в декабре месяца, на три года. Этот меморандум должен появиться в декабре и откроет большую новую программу", – сказал премьер.

По словам главы правительства, миссия МВФ покинула Киев после конструктивных переговоров и готова к их продолжении.

"Через несколько недель наша группа министров с соответствующим встречным визитом посетит штаб-квартиру МВФ... Возможно (возможно!), на этой встрече заключим staff level agreement. Это значит, мы договоримся о тексте меморандума", – сказал Гончарук.

"Это абсолютно нормальная ситуация… Ничего неожиданного для нас не происходит, мы спокойны и находимся в конструктивных отношениях с этой организацией", – добавил премьер.

Как сообщалось, Миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину 26 сентября, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.

Ожидается, что переговоры по новой трехлетней программе кредитования с Фондом продолжатся через две недели в Вашингтоне.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram