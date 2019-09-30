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 Кабмин отдал агентство рыбного хозяйства в управление Минэкоэнерго

Кабинет министров будет координировать деятельность Государственного агентства рыбного хозяйства (Госрыбагенство) и Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентство) через министра энергетики и защиты окружающей среды (Минэкоэнергии).

Текст соответствующего постановления №847 от 18 сентября (среди прочего предусматривающего и изменения в постановление №442 от 10 сентября "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти") опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер" от 28 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее деятельность Госрыбагентства и Гослесагентства координировалась через министра экономики, торговли и сельского хозяйства, а перед этим – через министра аграрной политики и продовольствия (до реорганизации соответствующего ведомства).

Через главу Минэкоэнергии также будет координироваться деятельность Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения (Госэнергоэффективности), а также Государственной инспекции энергетического наблюдения.

Правительственным постановлением №847 также утверждено обновленное положение о Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151134
 
 
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