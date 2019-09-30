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 Гончарук объявил о планах привлечь в Украину $50 миллиардов инвестиций

Кабинет министров в программе деятельности правительства устанавливает цель привлечь $50 млрд инвестиций для роста ВВП на 40% за пять лет.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подтверждаем, что в течение пяти ближайших лет (и мы считаем эту ситуацию реальной и ставим перед собой такую амбицию) придем к ситуации, когда наша экономика вырастет на 40%. Для этого необходимо привлечь где-то $50 млрд инвестиций", – сказал Гончарук, говоря о программе деятельности правительства.

По словам премьера, кроме этого правительство ставит перед собой задачу создать 1 млн рабочих мест.

"Мы должны создать такие условия, чтобы людям было комфортно начинать бизнес, свое дело, чтобы иностранным компаниям было бы интересно заходить в страну", – отметил премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в воскресение, 29 сентября, утвердил Программу деятельности правительства.

Проект постановления о программе деятельности Кабинета министров зарегистрирован в Верховной Раде 29 сентября под №2186.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, программа деятельности правительства будет предусматривать набор критериев эффективности работы отдельных министерств, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.

Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский дал новому правительству год, чтобы показать конкретный результат.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151133
 
 
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