 Путин повысил акцизы для виноделов из оккупированного Крыма в 6 раз

Как пишет Коммерсант, теперь и с российских, и с иностранных вин будет взиматься акциз в размере 30 руб. в следующем году, 31 руб. в 2021 году и 33 руб. в 2022 году, передает БизнесЦензор.

На игристые вина (шампанское) на подконтрольной России территории устанавливается акциз в размере 40 руб. в 2020 году, 41 руб. в 2021-м и 43 руб. в 2022 году.

"Таким образом, размер акциза повышается. Если бы поправки не утвердили, то российские вина облагались бы акцизом на 2020 год в размере 5 руб. за литр, шампанское – в размере 14 руб. Для иностранных вин был бы установлен акциз в размере 19 руб., для шампанского – 37 руб.", – отмечает издание.

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Кроме того, Путин утвердил введение акцизов на виноград и виноматериалы. В 2020 году ставка для винограда составит 30 руб. за тонну, а для виноматериалов, виноградного и фруктового сусла – 31 руб. за литр. Акциз будет увеличиваться каждый год на 1 руб. до 2022 года.

Закон устанавливает возможность производителям вина из российского винограда получить налоговый вычет с применением повышающего коэффициента. Правительство при внесении законопроекта объясняло, что повысить акцизы нужно для увеличения доходов бюджета.

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