 Госказначейство привело счета для поступления налогов в соответствие со стандартом IBAN

Счета Казначейства в соответствии со стандартом IBAN будут действовать с 1 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Госказначейство отмечает, что согласно постановлению правления НБУ №162 от 28 декабря 2018 года "О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине" с 5 августа 2019 года номер банковского счета формируется по стандарту IBAN и составляет 29 буквенно-цифровых символов.

"Реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета, и на веб- Главных управлений Казначейства в областях и г. Киеве", – говорится в сообщении.

Полный перечень счетов в соответствии со стандартом IBAN для уплаты налогов в государственный и местные бюджеты обнародован на сайте Госказначейства.

Как сообщалось, ранее Государственная налоговая служба предупредила, что с 1 октября изменятся реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов в связи с их открытием в соответствии с требованиями стандарта IBAN.

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