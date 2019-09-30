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 Нацкомфинуслуг аннулировала свидетельство страховой компании "Надийна"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), 26 сентября исключила ОДО "Страховая компания "Надийна" из Государственного реестра финансовых организаций.

Нацкомфинуслуг также аннулировала свидетельство о регистрации страховщика, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Нацкомфинуслуг распоряжением №1520 от 8 августа аннулировала 15 лицензий на добровольные виды страхования и лицензию на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) выданных указанной компании.

Лицензии аннулированы за невыполнение компанией распоряжения Нацкомифнуслуг от 18 июня 2019 года про устранение нарушений лицензионных условий. Лицензию на ОСАГО компания получила 8 ноября 2016 года.

ОДО "СК "Надийна" зарегистрировано в 2014 году, его бенефициарными владельцами в реестре указаны Людмила Штейн, Николай Федоров и Наталья Зубар.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151121
 
 
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