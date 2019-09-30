 "Энергоатом" подал иск к госпредприятию "Энергорынок" на 19 миллиардов

Соответствующий спор Хозсуд Киева начал рассматривать конце июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

По данным "Энергорынка", на конец второго квартала его задолженность за товары, работы, услуги составила 27,37 млрд грн. В то же время в составе оборотных активов была в т.ч. дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги на 5,5 млрд грн, прочая дебиторская задолженность – 24,2 млрд грн.

На конец июня долг ГП "Энергорынок" перед "Энергоатомом" (оператор четырех действующих атомных электростанций Украины) составлял 11,7 млрд грн.

Напомним, до конца июня "Энергорынок" выполнял функцию оптового поставщика электроэнергии. С 1 июля в Украине запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию ГП "Энергорынок" как единого покупателя и продавца электроэнергии. Согласно закону "О рынке электрической энергии", ГП "Энергорынок" осуществляет деятельность до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженности за электроэнергию.

Согласно отчетности госпредприятия "Энергорынок", за первое полугодие 2019 года его прибыль составила 350,4 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года – 1,8 млрд грн. Чистый доход от реализации продукции составил за указанный период 87,3 млрд грн (за 6 месяцев 2018 года – 85,4 млрд грн), а ее себестоимость – 86,9 млрд грн (за 6 месяцев 2018 года – 83,7 млрд грн).

В апреле Кабмин утвердил финансовый план ГП "Энергорынок" на 2019 с ожидаемым показателем чистой прибыли в сумме 467,1 млн грн. При этом получение чистого дохода от реализации продукции предусмотрено в сумме 88,36 млрд грн, что почти в два раза меньше ожидаемого по итогам 2018 года.

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Как сообщалось, в сентябре Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил заявление АО "ДТЭК Донецкие электросети" Рината Ахметова и остановил действия исполнителей по принудительному взысканию задолженности с компании в пользу ГП "Энергорынок" на сумму 2,35 млрд грн.

Ранее ГП "Энергорынок" приводило данные, что к концу 2018 года долг АО "ДТЭК Донецкие электросети" достигал 5,2 млрд грн.

В конце августа Хозсуд Донецкой области также удовлетворил жалобу ЗАО "ДТЭК "ПЭС - Энергоуголь" Ахметова и обязал частного исполнителя снять арест с денежных средств предприятия в банке ПУМБ, который был наложен в пределах суммы взыскания "Энергорынком" 930,5 млн грн (с учетом основной вознаграждения исполнителя) постановлением частного исполнителя.

ГП "Энергорынок" в отчетности приводило данные о задолженности ЗАО "ДТЭК "ПЭС-Энергоуголь" на конец 2018 года на сумму 2,06 млрд грн.

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