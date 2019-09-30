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 "Нафтогаз" закупил услуги аудиторов на 62 миллиона

НАК "Нафтогаз Украины" 20 августа по результатам тендера заказал ЧАО "Делойт энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани" аудиторские услуги на 61,85 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 1 декабря 2021 года, то есть в течение двух лет аудиторы выполнят аудит консолидированной финотчетности по МСФО за 2019-2020 годы за 20 млн грн, обеспечат сопровождение выпуска еврооблигаций компании за 16,64 млн грн, проведут аудит отдельной финансовой отчетности согласно МСФО за 2019-2020 годы за 10,66 млн грн.

Еще 6,97 млн грн аудиторы получат за подготовку обзора сокращенной промежуточной финотчетности по МСФО за 6 месяцев 2019-2020 годов, и 6,53 млн грн – обзора промежуточной отдельной финотчетности по МСФО за 6 и 9 месяцев 2019-2020 годов.

Сопровождение выпуска еврооблигаций включает составление проектов писем-заверений для банков-организаторов выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финотчетности за определенные заказчиком периоды и отчетов по результатам переросмотра другой информации Проспекта эмиссии.

Цена сделки на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 66,56 млн грн.

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ООО "Бейкер Тилли Украина" не допустили к торгам из-за отсутствия договора страхования ответственности аудитора перед третьими лицами, который будет действовать до 1 декабря 2021 года.

Единственным допущенным конкурентом победителя "Делойт энд Туш ЮСК" было ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги". Участники торгов представляют в Украине соответственно компании Deloittе и Ernst&Young из так называемой "большой четверки аудиторов".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151099
 
 
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