[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Регуляторная политика, Энергетика
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Все про:Тарифы на электроэнергию (679) НКРЭКУ (723) электроэнергия (512) Алексей Оржель (11)

 Нацкомиссия отказалась снизить максимальные цены на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 27 сентября отказалась снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии, так называемые "рrice caps".

Как передает БизнесЦензор, об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил на своей странице в сети Faceboоk.

"Члены комиссии не поддержали снижение лимитов максимальных цен на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps) так, как видят для этого оснований", – сообщил Оржель.

В то же время министр обратил внимание, что средняя цена угля в соответствии с биржевым индексом API 2 за 9 месяцев 2019 года на 30,7% меньше средней цены за соответствующий период 2018 года и составляет $63,6 за тонну.

При этом курс доллара США по отношению к гривне на 13,3% меньше курса, который учитывался при формировании прогнозной оптовой цены электроэнергии на 2019 год.

"Игнорирование НКРЭКУ факторов, которые могли уменьшить цену на электроэнергию, влияет не только на промышленность, но и на конечную стоимость товаров и услуг, производимых (и в частности приобретаемые населением) в Украине и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках. Минэкоэнерго считает, что price caps должны быть взвешенно пересмотрены и изменены в соответствии с рыночными условиями", – добавил Оржель.

Как сообщалось, в конце августа представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщал, что Офис президента разработал три решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию для промышленных потребителей, бизнеса и бюджетной сферы на 20%.

Первые два – постановление Кабинета министров о увеличении специальных обязанностей "Укргидроэнрего" на рынке электроэнергии и снижение тарифа "Укрэнерго" на услуги по передаче электрической энергии – уже реализованы.

Третьим шагом должен был стать пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии, так называемых "рrice caps".

"Ночную цену есть смысл несколько повысить с точки зрения, возможно на около 10%, а дневную цену есть смысл несколько снизить, поскольку она выше существенно выше, чем почти во всех странах Европы. Поэтому дневной рrice cap есть основания понизить на 15-20%. Таким образом, это может дать еже 9% снижения тарифа для конечного потребителя", – пояснял представитель президента.

По словам Геруса, все эти мероприятия позволят снизить цены на электроэнергию для небытовых потребителей на около 20%.

Нацкомиссия отказалась снизить максимальные цены на рынке электроэнергии 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151096
 
 
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снизить смогли только бене коломойше, до 0.57 грн/кВт..
Для остальных снижение - это "популизм".. Да и никто и не обещал что снизят))
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Всё это не удивительно на фоне провала фискальной политики, они банально не могут наполнить бюджет, всё управляется в ручном режиме, как впрочем было всегда в Украине, несмотря на громкую трескотню, серьёзные системные реформы не то что не проводятся, а никогда и не планировались, не для того Игорь Валерьевич всё это затеял.
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НУЖНО всего навсего, В срочном порядке менять ВСЕХ ставленников Порошенка, они всячески будут ставить палки в колёса - В данной ситуации, СНИЖЕНИЕ цен не ВЫГОДНО таким как Ахметов И ЕМУ ПОДОБНЫМ. ТАКАЯ же ситуация и на газовом рынке, ОНИ так же кричат, что нужно срочно поднимать цены НА природный ГАЗ - говорят, что изношенные газовые трубы - ТОГДА СПРАШИВАЕТСЯ, А ЧЕМ ОНИ ВСЕ ЗАНИМАЛИСЬ ПРОШЛЫЕ ГОДЫ, ПОЧЕМУ НЕ МЕНЯЛИ ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ И НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ ЭЛЕКТРО ЛИНИИ!???.
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