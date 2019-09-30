 Крупнейшая IT-компания Украины оценила рост рынка в 2019 году в 30%

Об этом сообщил вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам топ-менеджера, к концу 2019 года только экспорт компьютерных услуг пополнит госбюджет страны около $3,5 млрд. Сохранив такие высокие темпы роста, экспортная индустрия разработки программного обеспечения способна вырасти до $4,5 млрд к концу 2020 года.

"В среднем IT-индустрия росла на 20-25% ежегодно, мы ожидаем в этом году более стремительный рост за счет благоприятной конъюнктуры международного рынка и спроса на разработки украинских специалистов. По нашим оценкам, рост рынка может достичь 30% к концу 2019 года. Выручка GlobalLogic в Украине традиционно растет немного быстрее индустрии – на 32% по результатам первого полугодия 2019 года – и мы планируем сохранить высокие темпы роста к концу года", – рассказал Яворский.

По оценке GlobalLogic, по результатам первого полугодия 2019 года экспорт компьютерных услуг составил около $1,6 млрд, что на 31% больше аналогичного периода 2018 года.

Также наблюдается рост количества IТ-специалистов: по оценкам рынка, если на середину 2018 года в индустрии насчитывалось около 130 тыс. специалистов, то, по данным ассоциации IT Ukraine сейчас – более 160 тыс., что на 22% больше, чем годом ранее.

Однако, по словам Яворского, индустрия все еще ощущает нехватку квалифицированных инженеров.

Топ-менеджер добавил, что сумма уплаченных IT-индустрией налогов в январе-июне 2019 года увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 8 млрд грн (компании и ФЛП). По словам Яворского, "GlobalLogic Украина" за первое полугодие 2019 года заплатила на 71% больше налогов, чем в прошлом году.

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Как соощалось, в начале 2019 года GlobalLogic заявила о консолидации бизнеса, объединив 13 локальных центров разработки в едином регионе Центральной и Восточной Европы, который возглавил старший вице-президент компании Игорь Беда, с 2014 года занимающий должность управляющего директора GlobalLogic в Украине.

"GlobalLogic Украина" в 2018 году увеличила доход на 32%, что выше среднерыночного роста.

IТ-компания "GlobalLogic Украина" – крупнейший разработчик программного обеспечения в Украине. Имеет офисы и штат из более 4,5 тыс. инженеров в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.

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