 Кабмин уволил главу Госаудитслужбы

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

Гаврилова была председателем Государственной аудиторской службы Украины с декабря 2015 года.

В январе 2018 года детективы НАБУ объявили Лидии Гавриловой о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожника (2016 г.в.), дорогостоящей мебели, техники, золотых слитков и наличных в сумме $112,8 тыс. и 8,5 тыс. евро, найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

Кроме того, детективы НАБУ убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн) годы.

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