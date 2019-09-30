 Кабмин назначил Милованову еще двух заместителей

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

В частности, заместителями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены Инна Метелева и Юлия Свириденко.

Метелева – директор британской инвестиционной группы CharterHouse Corporate Partners в Украине и глава общественной организации "Фундация "Аграрная Сверхдержава".

Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначена Ирина Ставчук.

В Министерство развития общин и территорий заместителем министра по вопросам европейской интеграции назначен Юлиан Чаплинский.

В то же время Кабмин уволил заместителя министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталью Бойко и государственного секретаря министерства Максима Немчинова.

Также уволен заместитель главы Фонда государственного имущества Евгений Асташев.

Как сообщалось, 18 сентября Кабмин назначил заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителем министра назначен Сергея Николайчука.

Ранее, 6 сентября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Качку.

Напомним, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Тимофея Милованова – на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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