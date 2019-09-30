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Все про:Кабмин (3426) Гончарук_Алексей (62)

 Кабмин на заседании в воскресение утвердил программу деятельности

Кабинет министров на заседании в воскресение, 29 сентября, утвердил Программу деятельности.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №849 от 29 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

"Кабинет министров Украины постановляет: Утвердить Программу деятельности Кабинета министров и подать ее на рассмотрение Верховной Рады", – сказано в документе.

Проект постановления о программе деятельности Кабинета министров зарегистрирован в Верховной Раде 29 сентября под №2186.

При этом текст самой программы действий правительства пока не опубликован.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, программа деятельности правительства будет предусматривать набор критериев эффективности работы отдельных министерств, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.

Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский дал новому правительству год, чтобы показать конкретный результат.

Кабмин на заседании в воскресение утвердил программу деятельности 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151067
 
 
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почему Украина не берет успешные модели реализованные в мире и не озвучивает их и е привлекает инвесторов для их реализации???
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Программу кабмина можно не утверждать т.к. после проэкта закона о продаже земли становится ясно, что эту компашку могут снести на помойку в течении полугода.
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"Проект постановления о программе деятельности Кабинета министров зарегистрирован в Верховной Раде 29 сентября под №2186.
При этом текст самой программы действий правительства пока не опубликован"
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шулери при валаді радісно розказують про казино, це і є програма уряду думають ,про те як погулять, і ніхто навіть не бекнув, про підвищення прожиткового мінімуму ,зарплат зниження тарифів ,якщо в програмі не має цих питань і шляху подолання бідності це не Український уряд
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И в чём прорыв?!Взяли план бюджета у попередников и поставили свои цифры.....
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