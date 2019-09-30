 Кабмин на заседании в воскресение утвердил программу деятельности

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №849 от 29 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

"Кабинет министров Украины постановляет: Утвердить Программу деятельности Кабинета министров и подать ее на рассмотрение Верховной Рады", – сказано в документе.

Проект постановления о программе деятельности Кабинета министров зарегистрирован в Верховной Раде 29 сентября под №2186.

При этом текст самой программы действий правительства пока не опубликован.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, программа деятельности правительства будет предусматривать набор критериев эффективности работы отдельных министерств, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.

Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский дал новому правительству год, чтобы показать конкретный результат.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram