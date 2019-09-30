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 К админгранице с оккупированным Крымом запустят официальные перевозки, – министр

На админграницах с аннексированным Россией Крымом планируют запустить легальные пассажирские перевозки после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом министр подчеркнул, что восстановление прямого пассажирского сообщения с оккупированной территорией Автономной Республики Крым не планируется.

"Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше в Украину. Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в Фейсбуке, поймет", – пояснил Криклий.

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Министр добавил, что строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на границе с оккупированным полуостровом продолжается по поручению президента Владимира Зеленского.

"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю – украинские перевозчики исключительно по Украине", – подчеркнул министр инфраструктуры.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151064
 
 
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