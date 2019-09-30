 Польские трудовые мигранты заработали за рубежом рекордные 35 миллиардов евро

Об этом пишет "Rzeczpospolita", передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

По данным исследования компании Euro-Tax, средняя заработная плата поляков, работающих в других странах Европы, составила в 2018 году более 8,6 тыс. злотых (почти 2 тыс. евро), что почти на 1 тыс. злотых больше, по сравнению с предыдущим годом.

Авторы исследвания отмечают, что часть польских трудоовых мигрантов в течение года работают в двух странах, например, Великобритании и в Германии.

При этом в Германии польские эмигранты за год заработали более 6 млрд евро, а на Британских островах – почти 35 млрд злотых (почти 8 млрд евро).

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В Euro-Tax считают, что, несмотря на улучшение условий труда на польском рынке, число трудовых мигрантов из Польши не уменьшается, ведь на Западе и Севере Европы (в частности в Норвегии) ​​можно заработать в несколько раз больше, чем в Польше.

В то же время денежные переводы в Польшу из-за рубежа уменьшаются, поскольку все больше польских эмигрантов решает остаться жить за пределами Польши.

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