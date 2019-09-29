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 На мусоросжигательном заводе в Киеве планируют в 5 раз снизить уровень выбросов

Киев в 2020 году планирует построить систему химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия", что уменьшит уровень вредных выбросов в 5 раз.

Об этом во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

Строительство будет состоять из нескольких этапов и продлится ориентировочно два года. Это особенно актуально для улучшения экологического фона в Дарницком и Днепровском районах, жители которых очень жалуются на загрязнение воздуха. 

"Мы получили экспертное заключение по проекту системы химической очистки дымовых газов, основанный на европейских технологиях и стандартах. Завод "Энергия" становится на путь комплексной модернизации, и я абсолютно убежден, что мы способны повысить уровень экологичности "Энергии" до уровня заводов, сегодня работают в других европейских столицах - Праге, Будапеште и других", - пояснил Пантелеев.

Как отметил заместитель председателя КГГА, предприятие не только утилизирует 25% столичного мусора, но и обеспечивает часть микрорайонов Позняки и Осокорки горячей водой и отоплением.

"Завод функционирует более 30 лет и только сейчас, после возвращения "Энергии" в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", начатая системная работа над улучшением экологической составляющей его функционирования. В октябре мы завершаем замену третьего по счету электрофильтра. А уже в следующем году на заводе будут заменены все четыре электрофильтры. Таким образом, на заводе будет работать первичная система очистки - очистка от пыли", - сказал Пантелеев.

Он сообщил, что на заводе "Энергия" отремонтировали котлоагрегаты №3 и №4, бункер твердых бытовых отходов, систему управления регуляторов питательной воды и регуляторов разрежения четырех котлов, систему визуализации и учета тепловой энергии бойлерной №2, заменили 250 метров трубопроводов.

"Сейчас также в работе котлоагрегаты №1, №2 и оборудования бойлерных, осуществляется замена крана, не ремонтировался около 30 лет и сейчас устанавливается новый, немецкого производства", - добавил Пантелеев.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151032
 
 
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