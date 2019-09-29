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Все про:ВВС (2) оборона (204) Румыния (65) Черное море (71)

 Румыния потратит 2,5 миллиарда евро на модернизацию авиабазы на берегу Черного моря

Министерство обороны Румынии намерено обновить, переоборудовать и расширить базу ВВС на берегу Черного моря в соответствии со стандартами НАТО. На эти цели ведомство готово выделить из государственного бюджета более 2,5 млрд евро в течение ближайших 20 лет.

Об этом сообщают румынские СМИ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Проект предусматривает строительство новой ВПП для военных самолетов, ангаров, хранилища ГСМ, стрельбища и комплекса административных зданий, а также городка для размещения военных и всей необходимой инфраструктуры для проживания их семей, включая детские сады, начальную школу, супермаркет, спортивные сооружения и больницу.

База, которая занимает часть территории международного аэропорта имени Михаила Когэлничану, располагается примерно в 30 км от крупнейшего морского порта Румынии Констанца. В период боевых действий в Афганистане и Ираке американские ВВС использовали эту румынскую базу в качестве транзитной, и сейчас там базируется около 500 американских военных, а также авиаотряд британских королевских ВВС. Пентагон намеревался вложить в обновление этой базы $22 млн, однако американские власти отозвали финансирование ряда зарубежных проектов, включая этот, и перенаправили их на строительство стены на границе США с Мексикой.

Согласно планам Министерства обороны Румынии, после переоборудования и расширения база сможет принимать многофункциональные истребители F-16, находящиеся на вооружении ВВС Румынии, а также F-35 стран НАТО. Разместиться на базе смогут до 10 тыс. военных.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151028
 
 
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