 Румыния потратит 2,5 миллиарда евро на модернизацию авиабазы на берегу Черного моря

Об этом сообщают румынские СМИ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Проект предусматривает строительство новой ВПП для военных самолетов, ангаров, хранилища ГСМ, стрельбища и комплекса административных зданий, а также городка для размещения военных и всей необходимой инфраструктуры для проживания их семей, включая детские сады, начальную школу, супермаркет, спортивные сооружения и больницу.

База, которая занимает часть территории международного аэропорта имени Михаила Когэлничану, располагается примерно в 30 км от крупнейшего морского порта Румынии Констанца. В период боевых действий в Афганистане и Ираке американские ВВС использовали эту румынскую базу в качестве транзитной, и сейчас там базируется около 500 американских военных, а также авиаотряд британских королевских ВВС. Пентагон намеревался вложить в обновление этой базы $22 млн, однако американские власти отозвали финансирование ряда зарубежных проектов, включая этот, и перенаправили их на строительство стены на границе США с Мексикой.

Согласно планам Министерства обороны Румынии, после переоборудования и расширения база сможет принимать многофункциональные истребители F-16, находящиеся на вооружении ВВС Румынии, а также F-35 стран НАТО. Разместиться на базе смогут до 10 тыс. военных.

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