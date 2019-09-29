[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 23.94 26.02
 Ритейл
  1060  0
Все про:интернет (692) одежда (36) Zara (1)

 Онлайн-магазин Zara начал работу в Украине

Испанский ритейлер Inditex запустил в Украине онлайн-магазин бренда Zara. На сайте уже можно заказать одежду.

Об этом сообщает The Village. передает БизнесЦензор.

Оформить заказ можно на сайте зарегистрированным пользователям и в режиме "Гость". Здесь доступны актуальные коллекции для женщин, мужчин и детей, а также линейки TRF, Scenes, Stories и другие. Zara Home на сайте не представлена.

Забрать покупки бесплатно можно в ближайшем магазине Zara. Также есть возможность получить заказ в пункте выдачи, также действует курьерская доставка на дом - эти услуги стоят 149 грн.

Бесплатная доставка доступна для заказа на сумму более 1999 грн. Получить заказ после оплаты на сайте можно за четыре рабочих дня.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151007
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРитейл
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Киев Криклий Крым Россия смерть США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх