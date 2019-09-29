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 Повышение рейтинга от S&P означает меньшие затраты на обслуживание долгов, – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прогнозирует, что повышение рейтинга Украины от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings в будущем позволит уменьшить затраты страны на обслуживание долгов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные рейтинги Украины с "B-" до "B". Это означает более дешевые ресурсы и потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B". Это решение связано с улучшившимся макроэкономическим управлением, накоплением валютных резервов, ускорением роста и сокращением бюджетного дефицита.

S&P указывает, что прогноз по рейтингам "стабильный".

"Прогноз отражает наши ожидания того, что новое правительство Украины сохранит макроэкономические реформы последних лет, в то время как экономика восстанавливается, а общий государственный долг по отношению к ВВП снижается. В результате Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей обеспечить погашение коммерческих долгов до 2020 года", - говорится в сообщении агентства.

Аналитики положительно оценивают намерение нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. По мнению агентства, эти меры могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, способствуя росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам.

Дальнейшее повышение рейтинга возможно, если рост экономики и показатели в бюджетном и внешнеэкономическом секторах превысят прогнозы агентства, говорится в документе. S&P также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям НБУ, или если кредитование в секторе будет расти и ограничения на движение капитала будут отменены.

В то же время давление на рейтинги в сторону понижения может возрасти, если начнутся перебои со льготным финансированием (МВФ, ВБ, Еврокомиссии) или доступ к рынкам капитала в течение следующего года поставит под вопрос способность Украины покрывать крупные внешние выплаты.

"Это в свою очередь может произойти, если правительство откажется от ключевых реформ", - отмечают аналитики агентства.

"Повышение суверенного кредитного рейтинга S&P, вслед за Fitch, означает, что ведущие кредитные рейтинговые агентства мира отмечают прогресс Украины. Риски вокруг Украины уменьшаются, и наша страна становится более привлекательной для иностранных инвесторов, что в свою очередь способствует уменьшению стоимости заемных средств в бюджет Украины. Мы будем продолжать работать над улучшением бюджетной политики и сохранением макроэкономической стабильности в Украине", - прокомментировала повышение рейтинга министр финансов Оксана Маркарова.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151005
 
 
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25 сентября 2015 : SD

19 октября 2015 : B-

с дефолтного уровня SD до B- в связи с обменом долговых бумаг государства на новые.

23 апреля 2018 : B-

22 октября 2018 : В-/В

28 сентября 2019 : B


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